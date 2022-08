Elezioni, i virologo Crisanti candidato dal Pd: Sono onoratissimo, mi batterò per gli italiani all’estero (Di martedì 16 agosto 2022) “Sono onoratissimo di essere stato candidato dal Partito democratico”. Così all’Adnkronos Salute Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova, commenta la sua candidatura alle Elezioni politiche. A chi mi accusa di aver sfruttato il Covid per fare campagna politica, rispondo che non ho sfruttato assolutamente niente. Se qualcuno ha seguito la mia posizione durante il Covid ha visto che non ho fatto sconti a nessuno, nè a destra nè a sinistra. Io rispondo solo alla mia integrità morale”: il microbiologo Andrea Crisanti ribatte a chi lo critica di aver utilizzato l’epidemia per entrare in politica. “Sono onorato di questa candidatura – ripete ad Askanews – mi riconosco nel Pd sia nei valori che nell’impegno sociale. La mia ... Leggi su ildenaro (Di martedì 16 agosto 2022) “di essere statodal Partito democratico”. Così all’Adnkronos Salute Andrea, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova, commenta la sua candidatura allepolitiche. A chi mi accusa di aver sfruttato il Covid per fare campagna politica, rispondo che non ho sfruttato assolutamente niente. Se qualcuno ha seguito la mia posizione durante il Covid ha visto che non ho fatto sconti a nessuno, nè a destra nè a sinistra. Io rispondo solo alla mia integrità morale”: il microbiologo Andrearibatte a chi lo critica di aver utilizzato l’epidemia per entrare in politica. “onorato di questa candidatura – ripete ad Askanews – mi riconosco nel Pd sia nei valori che nell’impegno sociale. La mia ...

Eedaii : RT @DmitryEvic: Capite perché non c'è da fidarsi? Elezioni 2022: liste Pd, candidato anche il virologo Andrea Crisanti. Cottarelli capolist… - VitalisPaolo : RT @DmitryEvic: Capite perché non c'è da fidarsi? Elezioni 2022: liste Pd, candidato anche il virologo Andrea Crisanti. Cottarelli capolist… - MediasetTgcom24 : Elezioni, ecco le candidature del Pd: fuori Lotti e Cirinnà, dentro Casini e il virologo Crisanti #elezioni2022 - giovannina23 : RT @DmitryEvic: Capite perché non c'è da fidarsi? Elezioni 2022: liste Pd, candidato anche il virologo Andrea Crisanti. Cottarelli capolist… - Roberta56439869 : RT @DmitryEvic: Capite perché non c'è da fidarsi? Elezioni 2022: liste Pd, candidato anche il virologo Andrea Crisanti. Cottarelli capolist… -