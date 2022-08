Docenti neoassunti in ruolo e felici, entro oggi possono annullare domanda supplenza GPS: posto andrà ai colleghi per scorrimento graduatoria (Di martedì 16 agosto 2022) Alle ore 14.00 della giornata odierna scade il termine ultimo per presentare le domande di partecipazione all’assegnazione delle supplenze al 30/06 e al 31/08 e agli incarichi finalizzati al ruolo da GPS sostegno prima fascia. Docente assunto tramite Call veloce può annullare l'istanza per le supplenze. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 16 agosto 2022) Alle ore 14.00 della giornata odierna scade il termine ultimo per presentare le domande di partecipazione all’assegnazione delle supplenze al 30/06 e al 31/08 e agli incarichi finalizzati alda GPS sostegno prima fascia. Docente assunto tramite Call veloce puòl'istanza per le supplenze. L'articolo .

