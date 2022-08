Castel Volturno | 34enne uccisa da un’auto pirata che era stata rottamata

(Di martedì 16 agosto 2022) La donna, in vacanza a, stava attraversando la strada, quando è sbucata, che non avrebbe dovuto più circolare, che l’ha centrata in pieno. Una ragazza di 34 anni di origine polacca èinvestita eda(Caserta). È accaduto nella notte di Ferragosto. Secondo quanto accertato

enpaonlus : Jova Beach Party: a rischio anche le dune di Castel Volturno, ecco com'era la spiaggia prima e dopo il concerto del… - LionTuit : @aboubakar_soum Questo razzista non merita che la legge si occupi di lui, dico la legge / giustizia che cmq garanti… - TgrRai : RT @TgrRaiCampania: Travolta e uccisa a 34 anni da auto pirata a #CastelVolturno. Sulla carta la vettura doveva essere rottamata e questo c… - giuseppe_alto : Una 34enne di origine polacca, Agata Izabela, è stata travolta e uccisa da un'auto mentre attraversava la Statale D… - infoitinterno : Castel Volturno, investe e uccide 20enne: caccia al pirata della strada -

14.28 Uccisa da un'auto pirata nel Casertano Una 34enne è stata investita e uccisa da un'auto pirata a(Caserta), nella notte di Ferragosto. La donna stava attraversando la Statale Domiziana con due amici, quando un'utilitaria a forte velocità l'ha travolta. Il guidatore ha poi ...Una donna di 34 anni di origine polacca è stata investita e uccisa da un'auto pirata a(Caserta). È accaduto nella notte di Ferragosto. - continua sotto - Secondo quanto accertato dalla Polizia Stradale, la donna stava attraversando la statale Domiziana ed era in ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Una donna di 34 anni è stata investita e uccisa da un'auto a Castel Volturno, in provincia di Caserta, mentre attraversava la statale. Dalle prime indagini della Polizia Stradale si è scoperto che l'a ...