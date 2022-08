Aston Martin DBR22 | la supercar open air debutta alla Monterey Car Week

(Di martedì 16 agosto 2022) Dopo la V12 Speedster,riprende in mano il tema dellaformato barchetta: il risultato è la, concept fra le stelle dellaCar(12-21 agosto). La vettura omaggia mostri sacri come DBR1 e DB3S e, al contempo, celebra i 10 anni di attività della divisione “Q”, dedicatarealizzazione dei modelli più esclusivi del marchio inglese. Laè un trionfo di carbonio e alluminio – il subtelaio posteriore della vettura è fatto di questo materiale e stampato 3D – e vanta un’aerodinamica sofisticata. La prestigiosa “scoperta” britannica poggia su cerchi da 21”, mentre l’abitacolo si distingue per l’utilizzo di materiali come pelle e (anche qui) carbonio. Sotto al cofano anteriore figura un V12 biturbo di 5,2 ...

Aston Martin DBR22 è una roadster a due posti con carrozzeria in fibra di carbonio dotata di alimentazione V12 con 750 CV di potenza.