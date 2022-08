AJ Styles: “Per quanto mi piacerebbe stare coi miei amici in AEW, io voglio rimanere in WWE” (Di martedì 16 agosto 2022) AJ Styles è considerato uno dei migliori wrestler del mondo, sia dai fan che dai lottatori stessi. Ha militato nelle migliori promotion, tra cui ROH, TNA e NJPW. Attualmente AJ è in WWE, con la quale, ad inizio 2022, ha firmato un nuovo contratto da 3 milioni di dollari all’anno. La WWE ha una grande considerazione del Phenomenal One, e vuole assicurarsi che rimanga con loro ancora per molto tempo. Ma il wrestling è un mondo imprevedibile, ed i fan si chiedono se mai AJ raggiungerà i suoi amici in AEW. Soprattutto nei primi mesi di vita della compagnia di Jacksonville, infatti, molti fan credevano che l’ex WWE Champion potesse passare in All Elite e riunirsi con gli Young Bucks, ma così non è stato. Fedeltà Parlando con Inside The Ropes, al Phenomenal One è stato chiesto se ci sono possibilità di un prossimo trasferimento in AEW, ma al ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 16 agosto 2022) AJè considerato uno dei migliori wrestler del mondo, sia dai fan che dai lottatori stessi. Ha militato nelle migliori promotion, tra cui ROH, TNA e NJPW. Attualmente AJ è in WWE, con la quale, ad inizio 2022, ha firmato un nuovo contratto da 3 milioni di dollari all’anno. La WWE ha una grande considerazione del Phenomenal One, e vuole assicurarsi che rimanga con loro ancora per molto tempo. Ma il wrestling è un mondo imprevedibile, ed i fan si chiedono se mai AJ raggiungerà i suoiin AEW. Soprattutto nei primi mesi di vita della compagnia di Jacksonville, infatti, molti fan credevano che l’ex WWE Champion potesse passare in All Elite e riunirsi con gli Young Bucks, ma così non è stato. Fedeltà Parlando con Inside The Ropes, al Phenomenal One è stato chiesto se ci sono possibilità di un prossimo trasferimento in AEW, ma al ...

