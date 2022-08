Verona-Napoli 2-5 | manita azzurra ?al Bentegodi per un esordio super

(Di lunedì 15 agosto 2022) Ilbatte con un netto 5-2 ilnel posticipo della prima giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Bentegodì della città scaligera. Padroni di casa in vantaggio al...

DAZN_IT : Se sei cliente DAZN e stai riscontrando problemi di accesso, ti invitiamo a collegarti al link contenuto nella mail… - DiMarzio : #SerieA | @HellasVeronaFC-@sscnapoli è anche la partita di Claudio #Garella: l'omaggio del club veneto al portiere… - DiMarzio : #SerieA | Le probabili scelte di #Spalletti per l'esordio del @sscnapoli contro il @HellasVeronaFC - Torrenapoli1 : Che bel debutto Che bel Napoli Che grandi Lobo, Kvara, Anguissa Ottimo Kim Benissimo tutti Pure Piotr ho visto c… - Giulian53196861 : 95' FINITA! Verona-Napoli 2-5, triplice fischio di Fabbri. -

Il georgiano delha segnato ail suo primo gol in Serie A e per festeggiarlo ha initato la celebre esultanza di Stephen Curry durante i recenti playoff NBA. Perché l'ha fatto Scrollate la gallery e ......45 Benevento - Cosenza 0 - 1 20:45 Brescia - Südtirol 2 - 0 20:45 Modena - Frosinone 0 - 1 20:45 SPAL - Reggina 1 - 3 20:45 Venezia - Genoa 1 - 2 CALCIO - SERIE A 18:302 - 5 20:45 ...Tributo a Claudio Garella prima dell'inizio della partita nello stadio Bentegodi. Alle 20,45 chiude la prima giornata del campionato Juventus-Sassuolo (ANSA) ...I calciatori hanno osservato un minuto di silenzio ad inizio partita per commemorare la memoria di Claudio Garella, detto Garellik, storico portiere vincitore di uno scudetto con la maglia di Hellas ...