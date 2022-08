Un Posto al Sole, rivelazioni shock: un amato personaggio pronto a dire addio (Di lunedì 15 agosto 2022) Tanta attesa per le nuovissime puntate di Un Posto al Sole, che riprenderanno dopo la pausa estiva esattamente il 29 agosto Un vero e proprio colpo di scena ha chiuso le puntate di metà agosto di Un Posto al Sole. La nota e apprezzatissima soap opera napoletana di Rai Tre andrà in vacanza lasciando tutti L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 15 agosto 2022) Tanta attesa per le nuovissime puntate di Unal, che riprenderanno dopo la pausa estiva esattamente il 29 agosto Un vero e proprio colpo di scena ha chiuso le puntate di metà agosto di Unal. La nota e apprezzatissima soap opera napoletana di Rai Tre andrà in vacanza lasciando tutti L'articolo proviene da Inews24.it.

fanpage : È morta Carmen Scivittaro, l'attrice aveva 77 anni - RaiNews : Nella fiction partenopea, interpretava il personaggio di Teresina, la moglie di Otello. L’attrice è scomparsa oggi,… - fanpage : 'Sarai sempre nei nostri cuori, Carmen' Un Posto al Sole dice addio a Carmen Scivittaro, morta a 77 anni. Sulla pa… - SalaLettura : RT @suaperfidia: Vengono vanno ritornano e magari si fermano tanti giorni che non vedi più il sole e le stelle, che ti sembra di non conosc… - lucia_pal : Lotta all'ultimo sangue per un posto al sole. Avevamo pensato di averle viste tutte, invece c'è sempre qualcosa di peggio. -