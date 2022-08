(Di lunedì 15 agosto 2022) Ilprincipale deldi, evento di scena sul cemento outdoor nordamericano tra il 7 e il 14 agosto.gli italiani Jannike Matteo, i quali proveranno a rendere al meglio delle loro possibilità sul veloce: l’ambizione è quella di giungere sino in fondo. Non mancheranno, inoltre, talenti del calibro di Daniil, Stefanos Tsitsipas e Carlos Alcaraz a contendere il titolo agli azzurri; un torneo, in generale, ricco di straordinari talento a caratterizzarlo. Di seguito tutti gli accoppiamenti a partire dal primo turno e sino all’attesa finale del torneo canadese. MONTEPREMI E PRIZE MONEY DEL TORNEO...

sportli26181512 : ATP Cincinnati, risultati delle qualificazioni: Sonego nel main draw: Diventano tre gli azzurri in tabellone al Mas… - sportface2016 : Masters 1000 #Cincinnati, #Sonego batte #Klahn e raggiunge il tabellone principale - zazoomblog : Tabellone Masters 1000 Montreal 2022: presenti Sinner e Berrettini Medvedev numero 1 - #Tabellone #Masters… - zazoomblog : Tabellone Masters 1000 Montreal 2022: presenti Sinner e Berrettini Medvedev numero 1 - #Tabellone #Masters… - flamanc24 : RT @Eurosport_IT: Annunciato il tabellone del Masters 1000 di Cincinnati ???????? #EurosportTENNIS | #ATP | #Cincinnati | #CincyTennis http… -

Lorenzo Sonego è il terzo italiano innel main draw del1000 di Cincinnati e raggiunge Jannik Sinner, reduce dal successo di Umago e Mattero Berrettini, entrambi di diritto nel. Il tennista torinese ha quindi ...Aumenta la pattuglia italiana nel main draw del1000 di Cincinnati . Dopo Jannik Sinner e Matteo Berrettini , già di diritto in, è entrato nel main draw anche Lorenzo Sonego . Il torinese ha superato le qualificazioni, battendo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Ritoccato il recordo mondiale di presenze per tornei non-combined di una settimana: 237.158 spettatori. Dal 2024 avrà 12 giorni di gare e tabellone da 96 giocatori ...