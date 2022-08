"Sono ossessionato": Tom Holland lascia i social e svela il motivo dietro il gesto (Di lunedì 15 agosto 2022) ... che per una persona mediaticamente sovraesposta come lui non può sempre dirsi idilliaco: " Sono ossessionato, mi faccio prendere e cado in una spirale quando leggo online cose che mi riguardano. ... Leggi su bestmovie (Di lunedì 15 agosto 2022) ... che per una persona mediaticamente sovraesposta come lui non può sempre dirsi idilliaco: ", mi faccio prendere e cado in una spirale quando leggo online cose che mi riguardano. ...

edowildb18 : RT @Swaffle_7: Antonio Conte è un arrogante, un bastardo, un provocatore Ed è proprio per questo che ne sono ossessionato - BestMovieItalia : «Sono ossessionato»: Tom Holland lascia i social e svela il motivo dietro il gesto - - ScoutismoRN : @hoodiesa7va Ho fatto finta di niente, non so quante volte mi riprendi, o sei stato bullizzato da un Alex quando er… - cencio04878087_ : RT @VENVSINFVRS: sono maria nn mariah… io lo so perché sei ossessionato cn me - GiGiglio99 : RT @Swaffle_7: Antonio Conte è un arrogante, un bastardo, un provocatore Ed è proprio per questo che ne sono ossessionato -