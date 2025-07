Assegno di inclusione al via domanda rinnovo misura | 100mila in Campania tutte le info utili

Tempo di lettura: 3 minuti L’Inps informa che, a partire dal 1° luglio 2025, i beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) che hanno concluso il primo ciclo di 18 mensilitĂ possono presentare domanda di rinnovo della misura, nel rispetto delle modalitĂ operative previste dalla normativa vigente. I nuclei che hanno percepito 18 mensilitĂ a far data dal 1° gennaio 2024 nell’area metropolitana di Napoli sono circa 61500, circa 100 mila in tutta la Campania Nel mese di giugno 2025 è stata erogata la diciottesima e ultima mensilitĂ dell’ADI per coloro che hanno beneficiato del sostegno in modo continuativo dal gennaio 2024. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Assegno di inclusione, al via domanda rinnovo misura: 100mila in Campania, tutte le info utili

