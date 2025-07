Piovono soldi sul ricchissimo Manchester City | un miliardo dallo sponsor tecnico

Il 23 settembre del 2008 improvvisamente il calcio è cambiato anche se ancora non lo sapevamo. Quel giorno lo sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan, in rappresentanza dell’Abu Dhabi United Group ha rilevato la società Manchester City. Da allora il Manchester City, che aveva sempre vissuto nell’ombra dell’altro club della città , lo United, è diventata improvvisamente la più potente dal punto di vista economico. E poi investimenti clamorosi e grandi vittorie soprattutto dall’arrivo di Pep Guardiola. Il progetto di investimento è stato allargato ad altri club tra cui il Palermo in Italia e l’immagine è cresciuta di pari passo con i risultati, sei Premier nelle ultime otto stagioni e la Champions nel 2023. 🔗 Leggi su Panorama.it

