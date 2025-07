Roma Dybala sorprende tutti | già in forma e pronto per Gasperini

In anticipo sul cronometro e sulle previsioni mediche, Paulo Dybala è tornato. E lo ha fatto nel modo migliore possibile: pronto, in forma, motivato. La prima vera sorpresa del ritiro estivo della Roma è il recupero-lampo dell’attaccante argentino, che a fine stagione scorsa aveva subito un’operazione al tendine semitendinoso del ginocchio sinistro, la prima chirurgia della sua carriera. Come riporta Il Romanista, a distanza di appena quattro mesi dallo stop contro il Cagliari, e dopo un intervento eseguito a Londra che aveva destato non poche preoccupazioni, Dybala si è presentato a Trigoria in condizioni fisiche eccellenti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Dybala sorprende tutti: giĂ in forma e pronto per Gasperini

Dybala e Paredes, saluto tra amici Corriere dello Sport (C.Zucchelli) Paulo Dybala è pronto a tornare a Roma: atteso giovedì a Trigoria, sarà a disposizione di Gasperini da domenica. Dopo l'operazione al tendine a Londra, ha seguito un programma personali

