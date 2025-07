Incidente A1 in galleria a Barberino morta la bambina rimasta ferita | a perdere la vita anche i nonni zia e cane Grave la madre L' auto travolta da un tir

Si è aggravato ulteriormente il bilancio dell?incidente stradale che ieri, martedì 15 luglio, ha distrutto una famiglia di Gravellona Toce. È morta anche Summer, la bimba. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Incidente A1 in galleria a Barberino, morta la bambina rimasta ferita: a perdere la vita anche i nonni, zia e cane. Grave la madre L'auto travolta da un tir

È di tre morti e due feriti il bilancio dell’incidente in una galleria della A1 all’altezza di Barberino del Mugello. Grave una bimba di 5 anni. Chilometri di coda. #Tg1 Lorenzo Santorelli Vai su X

Incidente in galleria sull'A1 a Barberino: due donne e un uomo morti, ferite gravemente una donna e una bimba di 5 anni. L'auto era ferma sulla corsia di marcia, il camion l'ha travolta; Incidente A1 in galleria a Barberino, morta la bambina rimasta ferita: a perdere la vita anche i nonni, zia e; Incidente galleria sulla A1, le 3 vittime sono di Gravellona Toce.

Morta la bimba di 4 anni coinvolta nell’incidente in A1, resta in gravi condizioni la madre - La piccola è deceduta oggi all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo lo schianto costato la vita ... Secondo fanpage.it

Incidente Barberino, travolta Fiat Panda ferma sull'Autostrada A1: 3 morti - Un gravissimo incidente si è appena verificato sull'Autostrada A1 nei pressi di Barberino: camion e auto coinvolte, tre morti ... Da auto.everyeye.it