Unicredit annuncia 1.000 nuove assunzioni in Italia nel 2025

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un forte impegno per i giovani e il futuro del lavoro. Unicredit prosegue con decisione il suo percorso di crescita e rinnovamento, annunciando 1.000 nuove assunzioni in Italia nel 2025. Il gruppo bancario ha avviato una nuova campagna di recruiting intitolata “Segui il tuo talento. Ti porterà da noi”, rivolta principalmente ai giovani under 30 che entreranno a far parte della rete commerciale italiana. Numeri in crescita dal 2021. Il piano del 2025 si inserisce in una più ampia strategia di investimento nel capitale umano che ha già visto risultati significativi: dal 2021, Unicredit ha assunto 4. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Unicredit annuncia 1.000 nuove assunzioni in Italia nel 2025

In questa notizia si parla di: unicredit - assunzioni - italia - annuncia

Unicredit, 1.000 assunzioni nuove assunzioni nel 2025 in Italia - (Adnkronos) – Continua l’impegno di Unicredit in Italia attraverso un importante piano di assunzioni.

Le principali notizie del giorno, in diretta su FMITALIA - facebook.com Vai su Facebook

Unicredit: assunzioni e nuove filiali nel 2025 con il Piano di crescita per il Sud Italia; Amundi Italia prepara un piano di tagli. In bilico fino al 17% della forza lavoro. Ecco perché Unicredit può pesare sulle scelte; Amundi punta a 50 esuberi in Italia per fine anno - documento.

Unicredit, 1.000 assunzioni nuove assunzioni nel 2025 in Italia - Continua l’impegno di Unicredit in Italia attraverso un importante piano di assunzioni. Lo riporta msn.com

UniCredit annuncia 1.000 nuove assunzioni: focus sui giovani e sulla rete commerciale - Taricani (UniCredit): "Con questa campagna vogliamo lanciare un messaggio chiaro: UniCredit è un luogo in cui il talento dei giovani trova spazio ... Riporta affaritaliani.it