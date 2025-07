Digitalizzazione Della Porta | semplificazione libera risorse

Roma, 16 lug. (askanews) - "Il disegno di legge sulla semplificazione economica, attualmente all'esame del Senato e di cui sono relatore, consente una concreta sburocratizzazione che consentirà di liberare risorse da destinare a settori strategici come sanità , trasporti, scuola e, in generale, alla macchina amministrativa e al mondo produttivo. Il provvedimento è in fase di verifica degli emendamenti, che sono stati 409, e agisce su ambiti molto diversi: dalla normativa sull'interscambio dei pallet al mondo del lavoro e alla pubblica amministrazione. Prevede inoltre snellimenti per gli armatori in materia di imbarco e sbarco dei marittimi e per l'assunzione dei comandanti delle navi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

