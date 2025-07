Sicilia basta scandali alla Regione M5S e PD | Schifani in Aula o faremo le barricate

PALERMO, 16 luglio. Si alza il livello dello scontro politico in Sicilia. Movimento 5 Stelle e Partito Democratico chiedono con forza al presidente della Regione, Renato Schifani, di presentarsi in Aula per chiarire le vicende giudiziarie che coinvolgono il presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno e l'assessore regionale al Turismo Elvira Amata. "O Schifani viene in Aula a riferire, o faremo le barricate", dichiarano i rappresentanti delle due forze politiche durante un sit-in tenutosi davanti a Palazzo d'Orléans, sede della presidenza regionale.

