Qualità dell' aria | risultati positivi dalla centralina Arpac

A Santa Maria Capua Vetere proseguono le attività di monitoraggio della qualità dell’aria portate avanti dall’Arpac su impulso dell’amministrazione Mirra con l’assessore all’Ambiente Carmen Carrillo, e, anche nel periodo di riferimento della nuova indagine (12 febbraio-29 maggio 2025) è stata. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Respiro, un dispositivo per monitorare la qualità dell’aria - ROMA (ITALPRESS) – Un dispositivo innovativo, portatile e intelligente, progettato per aiutare ogni cittadino a monitorare l’ambiente circostante e a prendere decisioni consapevoli in tempo reale, per spostarsi in città e scegliere i percorsi più sicuri per la propria salute.

Giornata mondiale dell’asma 2025: prevenzione e qualità dell’aria indoor per la salute - Domani, il mese di maggio si apre con una ricorrenza di grande importanza: la Giornata mondiale dell’asma 2025.

Smog, il report: "Qualità dell'aria pessima in 26 città nei primi 3 mesi 2025" - I dati sulla qualità dell'aria nei comuni italiani nel primo trimestre 2025 "si confermano pessimi: vari capoluoghi e grandi città hanno già superato, ampiamente e per la maggior parte dei giorni", i limiti di guardia previsti dalla Direttiva europea e dall'Oms, sia per quanto riguarda le polveri.

