Tra degrado e violenza pensano a far chiudere un' attività | lo sfogo di un commerciante battipagliese

Ha ottenuto innumerevoli like, la protesta di Eugenio Attianese, commerciante di Battipaglia cui è stata chiusa l'attività, pare per occupazione abusiva del suolo pubblico. Il venditore di frutta ha esposto uno striscione per esprimere la sua indignazione circa il provvedimento che lo ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.it