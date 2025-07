Koopmeiners Juve rifiutata un’offerta dall’estero! Vuole restare a Torino e riprendersi i bianconeri | il futuro dell’olandese è delineato I dettagli

Koopmeiners Juve, rifiutata un’offerta dall’estero: gli ultimi aggiornamenti sul futuro del centrocampista. Il centrocampista della Juventus, Teun Koopmeiners, è stato oggetto di attenzione da parte di un club straniero che ha chiesto informazioni sul suo possibile trasferimento. Tuttavia, nonostante l’interesse di un altro club, Koopmeiners ha chiarito la sua posizione: desidera rimanere alla Juventus per riscattarsi da una stagione deludente e dare il massimo per i bianconeri. A riportarlo è Nicolò Schira su X. La stagione 20242025 non è stata affatto facile per Koopmeiners, che non è riuscito a esprimere tutto il suo potenziale e a trovare la continuitĂ che si aspettava. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Koopmeiners Juve, rifiutata un’offerta dall’estero! Vuole restare a Torino e riprendersi i bianconeri: il futuro dell’olandese è delineato. I dettagli

