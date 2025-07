Affogato al caffè i trucchi per prepararlo e quali ingredienti occorrono

Affogato al caffè: due ingredienti, zero stress, risultato strepitoso. Ci occorrono una pallina di gelato alla vaniglia e un espresso per preparare un dessert che sa di estate, ma anche di casa, di pause che ci ritagliamo tra un lavoro e l’altro quando fa troppo caldo anche solo per pensare. Prepararlo è semplicissimo, ma ci sono piccoli accorgimenti da conoscere: il gelato giusto, il caffè servito alla temperatura perfetta, il momento in cui versarlo. Perché l’affogato è questione di pochi secondi e il rischio di rovinare l’equilibrio è dietro l’angolo. E allora sì, meglio farlo bene, così buono che ci viene voglia di fare subito anche il bis. 🔗 Leggi su Dilei.it

