Allerta meteo sull' Abruzzo previsti pioggia e temporali | le previsioni per la giornata di domani

Il Centro Funzionale d'Abruzzo comunica che è stato emesso dal dipartimento della Protezione Civile nazionale un avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di domani (giovedì 17 luglio). In particolare, dalla mattinata e per le successive 12-18 ore, si prevedono. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Di nuovo maltempo: allerta gialla per tutta la giornata in Abruzzo - Torna il maltempo sull'Abruzzo dove, per la giornata di oggi, martedì 13 maggio, è scattata un'allerta gialla.

Musica e storie di rinascita per l'Abruzzo nella quarta giornata del Salone del Libro di Torino - Si è aperta all’insegna della musica la quarta giornata dello stand Abruzzo al Salone internazionale del Libro.

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 17 luglio: le regioni a rischio - Blitz temporalesco sull'Italia con piogge e temporali sia al nord che al centro sud nella giornata di domani giovedì 17 luglio ... fanpage.it scrive

Allerta meteo sull'Abruzzo, previsti pioggia e temporali: le previsioni per la giornata di domani - Il Centro Funzionale d'Abruzzo comunica che è stato emesso dal dipartimento della Protezione Civile nazionale un avviso di condizioni meteorologiche avverse ... Da chietitoday.it