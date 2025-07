Turista americano accoltellato per una collanina sul treno a Milano | Non voglio morire – Il video

Una tremenda esperienza per un turista americano su un treno regionale da Melegnano a Milano Bonvisa. Secondo quanto riportato da Il Giorno il 27enne si trovava all’interno del treno quando, nei pressi della stazione di San Giuliano, sarebbe stato aggredito da un gruppo di quattro giovani nordafricani. L’obiettivo era strappargli la collanina d’oro che l’uomo portava al collo, ma nella colluttazione i giovani avrebbero estratto un coltello che gli ha sfiorato la gola e trafitto orizzontalmente il torace. Nelle immagini riprese all’interno della stazione di San Giuliano si vede l’uomo ricoperto di sangue mentre dice «Non voglio morire». 🔗 Leggi su Open.online

