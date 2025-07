Antonello Venditti prova a risorgere dopo due fallimenti consecutivi Equitalia lo ha portato in tribunale i bracci di ferro con Unipol Banca e Mps

Uscito da anni piuttosto complicati, con due fallimenti da imprenditore sulle spalle dolorosi nonostante il silenzio che ha accompagnato queste disavventure, Antonello Venditti è riuscito nonostante tutto a guadagnare 244.888 euro con la societĂ che è restata in piedi, la New Sound City srl di cui lui (con il vero nome di Antonio Venditti) è socio al 95%, mentre il restante 5 per cento è in mano al nipote Tomaso (figlio di Francesco). L’utile netto si è dimezzato però rispetto a quello del 2023, e anche il fatturato 2024 è in calo: 3,4 milioni di euro rispetto ai 4,595 milioni di euro dell’anno precedente. 🔗 Leggi su Open.online