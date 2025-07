VIDEO | Orgoglio Amaranto in festa | Un momento da vivere con tutta la città

Il comitato Orgoglio Amaranto, con il patrocinio del Comune di Arezzo, organizza la quarta edizione di "Orgoglio Amaranto in Festa" che si terra? sabato 26 e domenica 27 luglio all’interno dello stadio comunale “Citta? di Arezzo”. Dopo le prime tre edizioni al parco del Bagnoro, la festa si. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: orgoglio - amaranto - festa - momento

Orgoglio Amaranto: Assemblea Soci per Discussione Assetto Societario Ss Arezzo - AREZZO Orgoglio Amaranto ha indetto per giovedì prossimo, alle ore 21,15, l’assemblea dei soci. Il comitato dei tifosi, che detiene l’1% delle quote sociali della Ss Arezzo ed è dunque a tutti gli effetti un socio di minoranza del sodalizio di viale Gramsci, ragguaglierà tutti i propri soci in regola con il tesseramento per l’anno 2025 circa la recente variazione dell’ assetto societario della Ss Arezzo.

Assemblea dei soci di Orgoglio Amaranto. Sul tavolo il nuovo assetto della Ss Arezzo - Giovedì prossimo, 22 maggio, è in programma l'assemblea dei soci di Orgoglio Amaranto, che si terrà alle ore 21.

26 giugno 2010 - 26 giugno 2025: festa per i primi 15 anni di Orgoglio Amaranto - Arezzo, 6 giugno 2025 – 26 giugno 2010 - 26 giugno 2025: festa per i primi 15 anni di Orgoglio Amaranto Il 26 giugno è un giorno speciale per Orgoglio Amaranto.

Ci spostiamo oggi a Cerisano per parlare del Festival delle Serre, tra le piĂą longeve manifestazioni artistico-culturali della Calabria. Insieme a noi,... - facebook.com Vai su Facebook

VIDEO | Orgoglio Amaranto in festa: Un momento da vivere con tutta la città ; Quarta edizione di Orgoglio Amaranto in Festa; VIDEO | Orgoglio Amaranto, festa per i 15 anni di attività . Il comitato è un valore aggiunto.

Quarta edizione di “Orgoglio Amaranto in Festa” - Ad ospitare la quarta edizione di “Orgoglio Amaranto in Festa”, la simbolica location dello Stadio Città di Arezzo. Secondo teletruria.it

Tutto pronto per la terza edizione di Orgoglio Amaranto in festa - Alle 21,30 musica dal vivo con la rock band Wiskypedia che torna alla festa dopo il successo dello scorso ... Si legge su lanazione.it