Come godersi gli aperitivi di questa estate senza vanificare la dieta e gli sforzi in palestra

Quando l’ estate arriva la voglia di stare all’aperto aumenta e, con essa, anche quella di concedersi un aperitivo in compagnia. O due, o tre, ecco. L'aperitivo, d'altronde, è il rito della bella stagione per eccellenza: un’occasione per socializzare, rilassarsi e, perchĂ© no, gustare qualcosa di sfizioso (vedi alla voce “zero voglia di cucinare”) e magari un drink. Tuttavia, per chi si allena e segue tendenzialmente una dieta sana - o per chi, semplicemente, si sta preparando da mesi in palestra - questo può trasformarsi in un momento di “tentazione” difficile da gestire. Pieno di dubbi e di sensi di colpa. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Come godersi gli aperitivi di questa estate senza vanificare la dieta e gli sforzi in palestra

Passetto, riecco la piscina. Aperta per godersi l’estate. Un gonfiabile per i bambini - Piscina del Passetto aperta e pienamente funzionante da sabato scorso. L’impianto di via Thaon de Revel è la tradizionale alternativa al bagno in mare, soprattutto per i frequentatori più piccoli, ma anche per tanti che trovano a bordo vasca o in acqua un ristoro diverso da quello delle spiagge, ma anche più sicuro, dal punto di vista della balneazione, e dotato di tutti i comfort.

Abbinare il vino ad una bella insalata estiva? Ecco come godersi l’estate 2025 con gusto. - Quando il termometro sale e il sole batte alto come in questi giorni, il desiderio di piatti leggeri, freschi e colorati diventa irresistibile.

Lago di Como, ville e barche per un’estate da sogno tra aperitivi al tramonto, pic nic nell’orto e letteratura - Sono quasi 400 le iniziative che fino a inizio settembre 2025 animeranno 30 Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS in 14 regioni – dal Piemonte alla Sicilia, dalla Puglia alla Lombardia, pas ... Riporta comozero.it

Dieta d'estate, aperitivi e gelati regalano 5 chili in più: ecco cosa ... - Con qualche piccola attenzione sarà possibile godersi a cena un bel piatto di pasta meglio se condito con del pesce e accompagnato ... Secondo ilmessaggero.it