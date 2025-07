Al Cro una tecnologia all' avanguardia per curare il tumore al cervello

Al Cro di Aviano si rinnova la radioterapia stereotassica cerebrale, una tecnica non invasiva che permette di somministrare dosi di radiazioni molto elevate direttamente sul volume tumorale, con estrema accuratezza. Di recente è stato appena avviato un nuovo trattamento clinico che si serve. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: tecnologia - avanguardia - curare - tumore

Al Bambino Gesù giovane con il “cuore a metà ” viene salvato grazie a una tecnologia all’avanguardia - Un cuore con un solo ventricolo. È il difetto con cui il giovane paziente del Bambino Gesù convive fin dalla nascita.

Il nuovo tour di Cesare Cremonini si preannuncia come un viaggio visivo ed emotivo tra 25 anni di musica, scenografie mozzafiato e tecnologia all’avanguardia - ( a skanews) – L’imponente macchina del Cremonini Live25 ha ufficialmente acceso i motori: 65 metri di fronte palco per 22 metri di altezza, una superficie led da oltre 900 metri quadrati, 700 corpi illuminanti, 30 macchine del fumo e laser, 10 cerchi su automazioni per creare movimenti e cambi di prospettiva, un sistema laser da 270 watt per trasportare lo spettatore tra l’Alaska e Bologna, attraverso 25 anni di successi.

Vitrectomia mininvasiva: tecnologia sempre più all'avanguardia - Torino, 9 giu. (askanews) - Le innovazioni della chirurgia oculare procedono sempre più spedite: il moderno approccio alla chirurgia della cataratta e vitreo-retinica garantisce al paziente un recupero sempre più veloce, grazie alla presenza di strumentazioni mininvasive.

Al Cro una tecnologia d’avanguardia per curare i tumori al cervello; Individua ed irradia il tumore in sei secondi: è Hypersight, un nuovo sistema di Radioterapia; Hypersight rivoluziona la radioterapia: fotografa e colpisce il tumore in 6 secondi.

La mandibola ricostruita com’era prima, dopo il tumore: intervento eccezionale all’ospedale di Legnano - L’operazione di estrema precisione e che si è avvalsa di un team multidisciplinare diretto dal dottor Stefano Paulli ha permesso di ridare al paziente la fisionomia del viso pressoché identica a prima ... Segnala ilgiorno.it

Tumori. Cremona e New York fanno rete. Pazienti ‘condivisi’ su ... - Obiettivo del progetto è analizzare nel dettaglio il profilo genetico del tumore grazie alle tecnologie all’avanguardia al fine di offrire protocolli terapeutici innovativi e di precisione ... quotidianosanita.it scrive