Autostrada A1 incidente in galleria | è morta Summer la bimba di 4 anni a bordo della Panda Sempre gravissima sua madre

Non ce l'ha fatta: la piccola Summer, 4 anni, diventa la quarta vittima del drammatico incidente avvenuto ieri 15 luglio 2025 nella galleria dell'Autostrada A1, nel tratto del comune di Barberino di Mugello. La famiglia, che viveva a Gravellona Toce, in provincia del Verbano Cusio Ossola, è praticamente distrutta L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1, incidente in galleria: è morta Summer, la bimba di 4 anni a bordo della Panda. Sempre gravissima sua madre

