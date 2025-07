La polizia ‘bacchetta’ Emma Watson 6 mesi di stop alla guida per eccesso di velocità

(Adnkronos) ‚Äď Emma Watson, attrice britannica celebre per il ruolo di Hermione Granger nella saga cinematografica di Harry Potter, √® stata sanzionata con un divieto di guida di sei mesi per aver superato il limite di velocit√†. Secondo quanto emerso in aula di tribunale, riferisce la Bbc, Watson stava guidando un'auto Audi blu a 38 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: watson - emma - mesi - guida

Harry Potter, la controfigura di Emma Watson ricorda la scena che ha girato grazie alla pozione polisucco - Flick Miles ha sostituito per dieci anni la star in diverse scene della saga cinematografica tratta dai romanzi di J.

Emma Watson torna a Cannes con eleganza: look impeccabili tra aeroporto e Croisette - Emma Watson inaugura la sua presenza al Festival di Cannes 2025 con uno stile impeccabile: elegante all'arrivo a Nizza, poi raffinata sulla Croisette in un look Chanel.

Il ritorno a sorpresa di Emma Watson: l'attrice è sbarcata a Cannes 2025 dopo ben 12 anni di assenza e due dall'ultimo red carpet. Ecco che fine ha fatto - Torna sotto i riflettori dopo anni di assenza. E per mostrarsi di nuovo in pubblico Emma Watson sceglie un evento importante.

La polizia 'bacchetta' Emma Watson, 6 mesi di stop alla guida per eccesso di velocità; Emma Watson va troppo veloce: patente ritirata per eccesso di velocità; Ritirano la patente ad Emma Watson: ecco cos'è successo.

La polizia 'bacchetta' Emma Watson, 6 mesi di stop alla guida per eccesso di velocità - L'attrice di Harry Potter sorpresa a superare il limite di velocità a Oxford, sanzionata dal tribunale ... Segnala msn.com

Emma Watson va troppo veloce: patente ritirata per eccesso di velocità - L'attrice britannica Emma Watson, celebre per il ruolo di Hermione Granger nella saga di Harry Potter, è stata privata della patente di guida per sei ... Secondo fanpage.it