Incontro alla Reggia con Comuni Enti e associazioni per promuovere il territorio

La Reggia di Caserta promuove il "Tavolo di coordinamento per la valorizzazione territoriale" per sostenere il confronto sulle tematiche di sviluppo del territorio e costruire alleanze operative. Nel solco dei valori fondativi del Piano di Gestione del Sito Unesco, la Reggia di Caserta, museo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Verso un’alleanza per il territorio: il 22 luglio tavolo di coordinamento alla Reggia di Caserta - Tempo di lettura: 2 minuti La Reggia di Caserta ospiterà il prossimo 22 luglio, alle ore 16.30, il Tavolo di coordinamento per la valorizzazione territoriale, un appuntamento voluto per rafforzare la cooperazione tra istituzioni, enti locali e realtà associative operanti nell’area del Sito UNESCO.

Comunicato stampa 16.07.25 - Tavolo di coordinamento per la valorizzazione territoriale alla Reggia di Caserta; Via libera ai fondi per i progetti dei Comuni dei Monti Lattari; Tutti e tutte insieme a celebrare le nuove vite. Torna la Festa della nascita alla Reggia di Venaria.

