Toni Nadal critica Carlos Alcaraz | Gioco intermittente e irregolare poco spettacolo contro Sinner

Carlos Alcaraz ha perso la finale di Wimbledon 2025, venendo sconfitto da Jannik Sinner con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. Il fuoriclasse spagnolo non è riuscito a difendere il trofeo sull’erba londinese, inchinandosi al cospetto del numero 1 del mondo contro cui si era invece imposto nell’atto conclusivo del Roland Garros annullando tre match-point. Il numero 2 del ranking ATP ha s ubito alcune critiche dopo la battuta d’arresto sui sacri prati, a cominciare da Toni Nadal. Lo zio ed ex allenatore di Rafael Nadal è stato pungente in un’intervista concessa al quotidiano iberico El Pais: “ Penso che Carlos dovesse provare a variare un po’ di piĂą il suo gioco, come ad esempio stava facendo Grigor Dimitrov. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Toni Nadal critica Carlos Alcaraz: “Gioco intermittente e irregolare, poco spettacolo contro Sinner”

Toni Nadal: «Prima di Rafa, i francesi odiavano gli spagnoli. Mai visto così tanto amore» - Toni Nadal: «Prima di Rafa, i francesi odiavano gli spagnoli. Mai visto così tanto amore» Lo zio Toni era ovviamente sugli spalti del Philippe Chatrier, a rendere omaggio al nipote.

Toni Nadal contro la banalizzazione del sacrificio: «L’occidente ormai odia il disagio» - ROMA – Toni Nadal ne sa qualcosa. E’ una specie di professore emerito di sacrificio sportivo. Appena pochi giorni fa Rafa l’ha lungamente ringraziato nel discorso che ha tenuto al Roland Garros per averlo “portato al limite”.

Toni Nadal: «Il tennis è noioso, trovare una bella partita è un miracolo. Cambiamo le regole» - Toni Nadal ha visto Alcaraz-Shelton e s’è divertito un sacco. Una cosa che “mi capita raramente – scrive nella sua rubrica su El Paìs – Ho chiuso il tablet, ho smesso di giocare a scacchi, ho incrociato le braccia, mi sono sistemato un po’ più comodamente sul divano e mi sono goduto quello che è stato probabilmente il miglior incontro di questa edizione” del Roland Garros.

