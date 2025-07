Alessandra Amoroso arriva sul lago di Como con il nuovo album Io non sarei

Alessandra Amoroso, dopo aver conquistato i Palasport italiani, arriva sul lago di Como domenica 20 luglio 2025 con una data del suo “Fino a qui Summer Tour”, live inserito nel ricco cartellone di eventi del Lake Sound Park che si svolge alle Serre di Villa Erba a Cernobbio. I biglietti per. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: alessandra - amoroso - arriva - lago

Alessandra Amoroso annuncia l’album Io non sarei - Io non sarei è il nuovo album di Alessandra Amoroso, da oggi in pre-order e in arrivo dopo quattro anni dal precedente.

Il nuovo disco di Alessandra Amoroso - In uscita il 13 giugno. A quattro anni dall’ultimo progetto discografico, Alessandra Amoroso torna con “IO NON SAREI”, il nuovo album in uscita il 13 giugno per Epic/Sony Music, già disponibile in pre-order in formato CD e vinile al link: https://bio.

Verissimo: Giovanni Allevi, Alessandra Mastronardi, Alessandra Amoroso tra gli ospiti del weekend 16-17 maggio - Nuovo weekend in compagnia di “ Verissimo ”, condotto da Silvia Toffanin in onda sabato 17 e domenica 18 maggio a partire dalle 16:30 su Canale 5.

Da Roberto Vecchioni a Manu Chao, da Goran Bregovic a Davide Van De Sfroos, da Alessandra Amoroso a Enrico Brignano, da Andrea Pucci a Max Angioni, e altri ancora: sulle rive del Lago di Como la quarta edizione del LAKE SOUND PARK. - facebook.com Vai su Facebook

Sul lago di Como per il Lake Sound Park arriva Alessandra Amoroso; Cultura, balli e risate sul lago. Da Vecchioni a Manu Chao; Luci a Villa Erba: al Lake Sound Park arriva Roberto Vecchioni.

Alessandra Amoroso mostra il lato più privato: il compagno Valerio le bacia il pancione - Con questa frase tenera, ironica e carica di significato , Alessandra Amoroso accompagna l’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram. Secondo ilmattino.it

Alessandra Amoroso, chi è: il successo ad Amici/ Ora in attesa della prima figlia Penelope - Nella vita privata felice con Valerio Pastore e la bimba che arriverà ... ilsussidiario.net scrive