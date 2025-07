Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti hanno concluso un accordo commerciale con l’Indonesia. Il presidente americano ha ridotto l’aliquota tariffaria per Giacarta dal 32% al 19%. A sua volta, il Paese del Sudest asiatico si è impegnato ad acquistare 50 jet della Boeing ed energia statunitense per 15 miliardi di dollari, oltre a prodotti agricoli per un valore complessivo di 4,5 miliardi. L’inquilino della Casa Bianca ha altresì specificato di aver “trattato direttamente” con il presidente indonesiano, Prabowo Subianto. Ricordiamo che Giacarta era stato uno dei governi che, la settimana scorsa, avevano ricevuto delle lettere contenti minacce di dazi, pronti a scattare il primo di agosto. 🔗 Leggi su Panorama.it

Dall'Indonesia al Brasile, Trump stringe accordi e alza dazi: la Cina resta il vero bersaglio