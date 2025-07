In Rai una nuova regola cambia tutto | Michele Guardì fuori da I Fatti Vostri dubbi sul Sanremo di Conti

In Rai si parla di "polo regia", che dal prossimo anno dovrebbe portare tutti i programmi del daytime, e poi quelli di prima serata, ad avere solo registi interni. Una logica che produrrebbe effetti enormi, a cominciare dagli addii di nomi storici come Guardì, Duccio Forzano e Maurizio Pagnussat, il regista che accompagna Carlo Conti in tutti i suoi show, Sanremo compreso. 🔗 Leggi su Fanpage.it