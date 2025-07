Ucraina droni e robot kamikaze con 20kg di esplosivo utilizzati a Kharkiv contro truppe di Mosca 2 soldati russi costretti a resa - VIDEO

Le immagini diffuse dalle forze ucraine documentano il momento in cui i robot, simili a piccoli tank cingolati, si avvicinano alle postazioni russe, mentre i droni manovrati in tempo reale da remoto vigilano dall’alto Nell’oblast di Kharkiv 2 soldati di russi si sono arresi sotto la pressione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, droni e robot kamikaze con 20kg di esplosivo utilizzati a Kharkiv contro truppe di Mosca, 2 soldati russi costretti a resa - VIDEO

In questa notizia si parla di: droni - robot - kharkiv - soldati

