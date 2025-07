Farmaceutica Dazi si dazi no Intanto Sefcovic vola a Washington

Si torna a parlare di dazi sul farmaceutico. A margine di un evento a Pittsburgh, il presidente americano Donald Trump ha annunciato che a partire dal primo agosto potrebbero scattare tariffe doganali sui farmaci importati negli Usa, riporta The Guardian. Una scelta che, ha subito aggiunto il tycoon, potrebbe presto estendersi anche ai semiconduttori. “Saranno annunciati probabilmente alla fine del mese”, ha dichiarato Trump. “Partiremo con tariffe più basse – ha quindi spiegato – per dare alle società farmaceutiche un anno di tempo per adeguarsi. Dopo, arriveranno dazi molto più pesanti. Lo stesso schema e una tempistica simile – ha aggiunto – sarà adottata per i produttori di semiconduttori”. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Farmaceutica. Dazi si, dazi no. Intanto Sefcovic vola a Washington

