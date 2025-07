Ballabio la gattina Mel resta bloccata in cima all' albero | la salvano i vigili del fuoco

Ballabio (Lecco), 16 luglio 2025 – Mel si è arrampicata in cima all'albero, in un giardino di Ballabio, ma non riusciva più a scendere. Continuava a miagolare spaventata e per chiedere aiuto. I suoi due “fratelloni” umani, fratello e sorella delle medie e delle elementari, hanno provato in tutti i modi a convincere la loro gattina almeno a tentare di tornare con le zampine a terra da sola, ma non c'è stato verso. Cavallo ferito rimane intrappolato nel torrente Nave: salvataggio contro il tempo dei vigili del fuoco Alla fine sono così dovuto intervenire i vigili del fuoco. Con la loro lunga scala si sono inerpicati pure loro fino in cima alla pianta, una cipresso alto una decina di metri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ballabio, la gattina Mel resta bloccata in cima all'albero: la salvano i vigili del fuoco

In questa notizia si parla di: ballabio - gattina - cima - albero

Ballabio, gattina intrappolata su un cipresso: i vigili del fuoco salvano Mel - Un grande classico. Intervento di salvataggio a Ballabio Superiore nella serata di martedì, quando i vigili del fuoco sono intervenuti per portare in salvo una gattina di nome Mel, rimasta intrappolata sulla cima di un cipresso alto circa otto metri.

Ballabio, la gattina Mel resta bloccata in cima all'albero: la salvano i vigili del fuoco; Ballabio, gattina bloccata su un albero: salvata dai Vigili del Fuoco; Ballabio: la gattina Mel non riesce a scendere da un cipresso. Arrivano i pompieri.

Ballabio, la gattina Mel resta bloccata in cima all'albero: la salvano i vigili del fuoco - Ballabio (Lecco), 16 luglio 2025 – Mel si è arrampicata in cima all'albero, in un giardino di Ballabio, ma non riusciva più a scendere. ilgiorno.it scrive

BALLABIO: LA GATTINA MEL FINISCE IN CIMA A UN CIPRESSO, I POMPIERI LA SALVANO - BALLABIO – Intervento particolare per i vigili del fuoco a Ballabio Superiore: ieri sera, intorno alle 20:30, una piccola gattina di nome Mel, smarritasi in cerca d’avventura, è finita sulla cima di ... Secondo valsassinanews.com