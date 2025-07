Torneo dei Giardini Margherita 2025 | la finale in diretta Sky

Bologna, 16 luglio 2025 – Un set cinematografico? Quasi. In fondo, sul campetto Gianni Cristofori, ai Giardini Margherita, un docu-film è giĂ stato girato. Per raccontare una lunga storia iniziata nel 1982. Ma giovedì sera, sarĂ tutto diverso. Si compirĂ quasi un miracolo. E’ vero che il Playground, intitolato alla memoria di Walter Bussolari – che è stata la voce e l’immagine per tanti anni – viene giĂ ripreso in diretta da alcune stagioni, con immagini che vengono riproposte, anche in diretta, su facebook. Ma da facebook o il classico streaming alla diretta Sky ce ne passa. Non è una sorpresa, la presenza del colosso televisivo, perchĂ© la diretta era stata giĂ annunciata in occasione della presentazione dell’edizione numero 43 del torneo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

