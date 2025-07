Scialdoneridotta a ex condanna appello

17.00 In appello scende a 24 anni e 8 mesi dall'ergastolo la condanna per Costantino Bonaiuti, l'ingegnere che uccise con un colpo di pistola l'avvocata Martina Scialdone a Roma fuori a un ristorante all'Appio Latino. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Assise d'Appello della Capitale che hanno escluso l' aggravante della premeditazione. "Sono veramente delusa,mi aspettavo una conferma dell'ergastolo. Giustizia non è stata fatta. In altri femminicidi è stato avvalorato l'ergastolo", èil commento di Viviana,mamma di Martina. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

