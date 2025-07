Caso Osimhen il Galatasaray accetta una richiesta del Napoli | l’indiscrezione

Il Galatasaray ha accettato una richiesta del Napoli sull’affare Osimhen. Dopo aver vinto lo scudetto a fine maggio, di fatto, il Napoli di Antonio Conte è pronto ad iniziare la nuova stagione. Gli azzurri, infatti, inizieranno domani il primo ritiro del loro precampionato, ovvero quello di Dimaro. Antonio Conte, di fatto, partirĂ subito fortissimo per cercare di entrare subito nella testa dei suoi calciatori. Tra questi, almeno per il momento, non c’è Victor Osimhen. Il nigeriano, infatti, è per ora esentato dal rispondere alla convocazione per il ritiro, visto che è in trattativa con il Galatasaray. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Caso Osimhen, il Galatasaray accetta una richiesta del Napoli: l’indiscrezione

Osimhen, colpo di scena a Napoli: "Viene a Dimaro con Conte" | Scatta il piano del club - Il countdown è iniziato. Victor Osimhen e il Napoli si trovano a un bivio che potrebbe ridefinire completamente la prossima stagione azzurra.

Osimhen Juve, il Manchester United fa sul serio per il nigeriano: pronta una prima offerta “esplorativa” per il Napoli. I dettagli della proposta! - di Redazione JuventusNews24 Osimhen Juve, lo United vuole il nigeriano: pronto il primo passo per acquisire l’attaccante! I dettagli dell’offerta al Napoli.

Colpo di scena Osimhen, offerta rifiutata dal Napoli: gioia Juve - Sia per il Napoli che per la Juve bisogna segnalare un importante aggiornamento sul futuro di Victor Osimhen.

Richiesta del #Galatasaray al Napoli: "Non convocare #Osimhen per il ritiro" Niente ritrovo con i compagni per Victor Osimhen e, soprattutto, nessuna partenza per Dimaro Folgarida: la richiesta dei turchi al Napoli.

#Osimhen-Galatasaray, Romano: "Ecco la richiesta dei turchi al Napoli, ora decide ADL"

Continua la vicenda Osimhen-Napoli-Galatasaray: il Napoli avanza una nuova richiesta; Retroscena Osimhen - Dietrofront sulla convocazione per il raduno a Castel Volturno: accolta una richiesta del Galatasaray; Il Napoli non ha accettato per ora i termini di pagamento del Galatasaray.

Osimhen-Galatasaray, la trattativa continua: i turchi dicono sì a clausola anti-Juve - Va per le lunghe e il finale della lunga telenovela tra il Napoli e il Galatasaray per Victor Osimhen è ancora tutto da scrivere. Si legge su msn.com

Osimhen Galatasaray, si tratta a oltranza con il Napoli! I turchi sono al lavoro per limare quel fattore che limita la trattativa. La novità di oggi - Osimhen Galatasaray, sono ore febbrili per il trasferimento del centravanti nigeriano in Turchia: la delegazione giallorossa è al lavoro per limare quell’aspetto Victor Osimhen, attaccante nigeriano d ... Lo riporta juventusnews24.com