Rugani è carico per l’inizio della nuova stagione | la sua storia su Instagram è un messaggio chiaro alla Juventus non solo per il presente ma anche per il futuro – FOTO

Rugani, difensore della Juventus, alza i giri del “motore”: la sua storia sui social è un chiaro messaggio lanciato alla Juventus. Daniele Rugani, difensore della Juventus, ha condiviso un nuovo aggiornamento con i suoi follower sui social. Sul proprio profilo Instagram, il giocatore ha pubblicato una storia che lo ritrae mentre si allena. Il difensore bianconero si mostra concentrato e determinato, con il chiaro intento di prepararsi al meglio per la prossima stagione con la maglia bianconera addosso. La storia è stata corredata da due emoji molto significative: una clessidra e un carica batterie, che sembrano simboleggiare il concetto di tempo e di ricarica delle energie, temi centrali nella preparazione atletica di un calciatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rugani è carico per l’inizio della nuova stagione: la sua storia su Instagram è un messaggio chiaro alla Juventus non solo per il presente ma anche per il futuro – FOTO

Rugani e gli altri per la difesa: i ragionamenti Mondiali della Juventus | CM.IT - La stagione della Juventus non finirà insieme al campionato di Serie A, ma come per l’Inter, tutto sarà rimandato al Mondiale per Club: per quell’impegno la dirigenza bianconera valuterà qualche rientro anticipato, specialmente in difesa L’infortunio di Gleison Bremer, a cui è seguito a stretto giro quello di Juan Cabal, ha dato il via a una condizione che poi ha contraddistinto l’intera stagione della Juventus: l’emergenza in difesa.

Mercato Juventus, da Rugani a Kostic: i possibili “rinforzi” per il Mondiale per Club. La situazione nome per nome dei bianconeri al rientro dai prestiti - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juventus, chi rientra dai prestiti per il Mondiale per Club? La situazione nome per nome in casa bianconera.

Juventus, Fagioli e Rugani torneranno per il Mondiale per Club - Rugani verso il ritorno a Torino Rugani non verrà riscattato dall’Ajax e tornerà  alla Juve. Il difensore, infatti, tornerà alla casa-madre Juventus dopo il prestito di un anno al club olandese.

La Juventus ci prova contro il Real Madrid, ma alla fine deve cedere ai blancos che vincono 1-0. Dopo l'Inter, anche i bianconeri dicono addio al Mondiale per Club e l'Italia perde nel giro di 24 ore le uniche due squadre che aveva nella competizione.

Daniele Rugani e Michela Persico si separano: Volevo solo tutelare mio figlio; Daniele Rugani e Michela Persico è crisi: un anno dopo il matrimonio a Torino tira aria di separazione; Michela Persico e Daniele Rugani in crisi: gli indizi e le indiscrezioni sulla fine del loro matrimonio.

Juventus, Rugani tormentato dai ladri a Torino. La compagna Michela ... - «Salutiamo i nostri amici ladri», ha detto l'influencer in una storia postata su Instagram. Si legge su leggo.it

Non c'è pace per Rugani e Michela Persico: terzo tentativo di furto in ... - Stanotte c'è stato un tentativo di furto nella loro abitazione, come denunciato dalla Persico attraverso una storia ... Segnala corrieredellosport.it