Durante un evento organizzato alla Camera in occasione della presentazione di uno studio sul nucleare promosso da Confindustria ed Enea, il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, al termine dell’incontro con i giornalisti, rivolgendosi a Vanessa Ricciardi di Staffetta Quotidiana, l’ha colpita con due pacche sulla spalla e le ha detto: «Che stronzetta». A riportarlo LaPresse. La giornalista lo aveva incalzato con alcune domande su temi energetici come carbone, Gnl, dazi, energy release, aree idonee e l’ ex Ilva. Dopo la frase, un tentativo di smorzare i toni è arrivato dal portavoce del ministro, che si è avvicinato alla cronista sussurrandole: «Guarda che è un complimento . 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Pichetto Fratin dà della «stronzetta» a una giornalista, poi le spiega: «È un complimento…»