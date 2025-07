campania uso fascicolo sanitario elettronico ancora basso

Tempo di lettura: < 1 minuto La diffusione e l’utilizzo del Fascicolo sanitario elettronico in Campania resta ancora bassa e al di sotto della media nazionale. In occasione dell 9° Forum mediterraneao in Sanità, la Fondazione Gimbe ha presentato i dati aggiornati relativi a tutte le regioni italiane. Nel Fascicolo sanitario elettronico della Campania sono disponibili ad oggi 10 tipologie documentali su 16 pari al 63% del totale dei documenti: la media Italia è del 74%. La percentuale di servizi disponibili nel Fse attualmente è pari al 18%. Al 31 marzo 2025, solo l’1% dei cittadini ha espresso il consenso alla consultazione dei propri documenti nel Fse da parte di medici e operatori del Servizio sanitario nazionale (media Italia 42%). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

