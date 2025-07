Il presidente Sasi | L' acqua c' è auspichiamo estate tranquilla Ma attenzione agli sprechi VIDEO

“L'acqua alle sorgenti c'è, ci aspettiamo un'estate tranquilla. Le chiusure serali continuano ma sono limitate ad alcune zone che vanno più in sofferenza e dove si fa un uso improprio della risorsa idrica”. È il quadro per i prossimi mesi estivi che, a poco più di un mese dal suo insediamento, fa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: acqua - estate - tranquilla - presidente

Allenarsi in acqua: il miglior alleato per affrontare l’estate restando in forma - Un modo per essere in forma. Con l’arrivo della bella stagione, le giornate si allungano e le temperature si alzano.

Fiumicino, vietato sprecare acqua in estate. Scatta l’ordinanza - L'invito ai cittadini è stato quello di fare un uso parsimonioso dell’acqua, evitando sprechi, per garantire il fabbisogno idrico essenziale per tutti, specialmente in estate.

“Al nido di mio figlio quest’estate nemmeno le tende per proteggere dal sole. Solo giochi d’acqua contro il caldo” - Siamo a maggio e a scuola, al momento, si sta ancora freschi. Ma giugno i miei bimbi saranno ancora in aula, e lo saranno anche a luglio per il centro estivo.

La pelle atopica va idratata sempre, specialmente d’estate! Anche quando sembra più tranquilla, la pelle a tendenza atopica non va mai trascurata. Il caldo, il sole e il sudore possono seccarla e renderla più sensibile, scatenando fastidi o riacutizzazioni. Idr - facebook.com Vai su Facebook

Il presidente Sasi: L'acqua c'è, auspichiamo estate tranquilla. Ma attenzione agli sprechi [VIDEO]; Nas sequestra 400 bottiglie d’acqua esposte al sole davanti a un supermercato; Blitz dei Nas: chiuso il servizio ristorazione di un villaggio turistico.

Acqua, un’estate più serena. Renai: "Ottimismo per i dati, ma raccomando l’uso attento" - Il presidente di AdF illustra la situazione delle risorse idriche all’apertura della stagione estiva. Lo riporta msn.com

Estate al contagocce in Sicilia,nave e multe per acqua - Il governatore Schifani ai turisti: 'Venite tranquilli' ... Da ansa.it