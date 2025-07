Ipotesi cittadinanza onoraria per i bambini di Gaza arrivati a Bologna per curarsi

I capigruppo del Consiglio comunale di Bologna hanno firmato un testo in per chiedere che venga riconosciuta la cittadinanza onoraria ai bambini di Gaza arrivati in città per curarsi. La delibera, spiega l’agenzia Dire, è aperta a integrazioni e modifiche. “Bologna vuole così continuare la sua. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Come cambia Bologna se passa il "sì" al referendum sulla cittadinanza - Quanti degli stranieri che vivono nella Città metropolitana di Bologna potrebbero ottenere la cittadinanza italiana se raggiungesse il quorum il quinto quesito del referendum dell'8 e del 9 giugno, che si propone di ridurre il periodo minimo di residenza legale per le persone extracomunitarie.

Referendum a Bologna: i risultati, il trionfo dei ‘sì’ sui temi del lavoro. Cittadinanza, avviso al centrosinistra da Appennino e Bassa - Bologna, 9 giugno 2025 – Bologna e provincia si confermano tra le aree del Paese con la maggior sensibilità nei confronti dei temi del lavoro.

