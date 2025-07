Scandalizzati dai tagli sociali annunciati da Bayrou | i sindacati si preparano alla mobilitazione in Francia

Tagli alla spesa sociale ( oltre che a due giorni di feste nazionali ), presentati subito dopo le dichiarazioni in pompa magna di Emmanuel Macron sulla necessitĂ di aumentare la spesa per le armi. L’ennesimo esecutivo francese si prepara a mesi esplosivi e la ricetta del primo ministro François Bayrou è destinata a provocare un terremoto, dentro e fuori l’AssemblĂ©e Nationale. Nelle scorse ore infatti, è stato annunciato il piano di intervento per “salvare i conti pubblici” accompagnato dal motto “ l’ora della verità “: la strategia è quella di far passare i tagli come una medicina amara a cui saranno sottoposti tutti indistintamente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Scandalizzati dai tagli sociali annunciati da Bayrou”: i sindacati si preparano alla mobilitazione in Francia

In questa notizia si parla di: tagli - bayrou - scandalizzati - sociali

Francia verso l'austerità , Bayrou: "Il Paese lavorerà il lunedì di Pasqua e l'8 maggio, 44 mld € di tagli per risanare spesa pubblica" - L'annuncio del primo ministro francese mentre Macron aumenta per 6,5 mld € in più per le armi nei prossimi due anni La Francia verso l'austerità .

“Scandalizzati dai tagli sociali annunciati da Bayrou”: i sindacati si preparano alla….

Il piano rigorista di Bayrou visto dai giornali francesi - Che cosa scrivono i quotidiani francesi del piano di Francois Bayrou per ridurre il debito pubblico della Francia. Riporta startmag.it

Bayrou sfida debito (e Parlamento). Per risanare i conti tagli alla spesa pubblica e due giorni festivi in meno - Il primo ministro francese presenta un piano da 43,8 miliardi per il bilancio del 2026: pensioni congelate, tassa sui ricchi e addio alla Pasquetta. Secondo huffingtonpost.it