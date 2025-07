Carlo e Camilla allarme durante la visita ufficiale | li hanno portati via

Re Carlo e la regina Camilla ne hanno viste tante, ma quella che è successa durante la loro visita all’isola di Jersey sembra davvero uscita da una serie TV! Immaginate la scena: atmosfera festosa, sorrisi di circostanza e, all’improvviso, la sicurezza fa scattare il panico con un ordine secco: “Portateli via subito!”. Altro che tè delle cinque, qui si parlava di fuga strategica! Erano tutti convinti che un cecchino si aggirasse tra i tetti, pronto a rovinare la giornata reale. D’altronde, quando si tratta di Re Carlo III d’Inghilterra e consorte, la parola d’ordine è: nessun rischio, nemmeno il piĂą piccolo. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Carlo e Camilla, allarme durante la visita ufficiale: li hanno portati via

