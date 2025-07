In quanti utilizzano il Fascicolo sanitario elettronico? Emilia-Romagna al top

Bologna, 16 luglio 2025 - Clic dopo clic l’ Emilia Romagna è al top, in Italia, per il consenso e l’utilizzo del Fascicolo sanitario elettronico, strumento digitale che consente di accedere online a prestazioni sanitarie, cartelle cliniche, prescrizioni, prenotazioni e altro. Secondo i dati diffusi dalla Fondazione Gimbe al nono Forum Mediterraneo in Sanità a Bari, risulta che l'Emilia-Romagna è prima per la percentuale di coloro che ha espresso consenso alla consultazione dei propri documenti da parte dei medici (il 92% al 31 marzo 2025, a fronte di una media nazionale del 42%) ed è prima anche per la percentuale di chi - il 65% -, tra gennaio e marzo 2025, ha usato il fascicolo nei 90 giorni antecedenti la data di rilevazione, a fronte di una media italiana del 21%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In quanti utilizzano il Fascicolo sanitario elettronico? Emilia-Romagna al top

