Maltempo in arrivo sulla Murgia barese | domani scatta il ' rischio pioggia'

Possibili piogge in arrivo sulla Murgia barese. Il nuovo bollettino della Protezione Civile indica l'allerta meteo dalle 8 di domani mattina, 17 luglio, e per le successive 12 ore. Sono previste "precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulle aree interne della. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Allerta meteo sulla Murgia Barese: in arrivo rovesci e temporali - La Protezione civile ha diramato l'avviso relativo al rischio di rovesci e temporali sulle zone interne della Puglia Allerta meteo gialla diramata dalla Protezione civile per ciò che concerne la Puglia Centrale Bradanica, e quindi pare della Murgia Barese e il Basso Ofanto.

Maltempo sulla Puglia, rischio pioggia sulla Murgia Barese; Maltempo in Puglia, scuole chiuse in alcune città del Barese; Maltempo in Puglia, arriva la neve in provincia di Foggia e nel Barese. C'è allerta meteo gialla in tutta la regione.

Nevica anche nel nord Barese, imbiancata la Murgia - L'ondata di maltempo che sta interessando la Puglia ha portato i primi fiocchi di neve sulla Murgia del nord Barese, tra Minervino Murge e Spinazzola. Come scrive ansa.it

Previsioni meteo, Italia nella morsa del gelo: «Weekend più freddo ... - L'ondata di maltempo che sta interessando la Puglia ha portato i primi fiocchi di neve sulla Murgia del nord Barese, tra Minervino Murge e Spinazzola. leggo.it scrive