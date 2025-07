Inchiesta Urbanistica Milano chi è Manfredi Catella

Nell'ambito del nuovo filone dell'inchiesta sulla gestione urbanistica di Milano risulta indagato anche Manfredi Catella: per lui la Procura ha chiesto i domiciliari. Si tratta di uno fra gli imprenditori ritenuti di maggior rilievo nel panorama italiano. È Ceo e fondatore di Coima Sgr, in campo in progetti immobiliari importanti che stanno cambiando negli ultimi anni lo skyline della città , come Milano Porta Nuova, il Pirellino, lo Scalo di Porta Romana per le palazzine del Villaggio Olimpico e la Biblioteca degli Alberi, in zona Porta Garibaldi-piazza Gae Aulenti. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Inchiesta Urbanistica Milano, chi è Manfredi Catella

In questa notizia si parla di: milano - inchiesta - urbanistica - manfredi

Inchiesta Curve a Milano, altri sette arresti per usura ed estorsioni: i capi ultrà e «la cosca». Il nuovo scenario - Continuano gli arresti a Milano nella maxi inchiesta della Procura del capoluogo lombardo sulle curve di San Siro, coordinata dai pm della Dda Paolo Storari e Sara Ombra.

Inchiesta Curve a Milano, altri sette arresti per usura ed estorsioni. Ai domiciliari Mauro Russo (socio di affari di Vieri e Maldini) - Continuano gli arresti a Milano nella maxi inchiesta della Procura del capoluogo lombardo sulle curve di San Siro, coordinata dai pm della Dda Paolo Storari e Sara Ombra.

Inchiesta Beic a Milano, chiuse le indagini per gli architetti Boeri, Zucchi e Tamburelli: cosa succede ora - Sono state chiuse le indagini per l'inchiesta sulla Beic, la biblioteca europea di informazione e cultura, che dovrebbe sorgere a Porta Vittoria a Milano.

Terremoto urbanistica a #Milano: chiesti arresti per #corruzione e falso! A #EffettoGiorno: l'inchiesta con Sara Monaci, #PNRR con Gaetano Manfredi, budget #Francia con Danilo Ceccarelli e #UE con Beda Romano. Ascolta su #Radio24: https://tinyurl.co Vai su X

E' stato arrestato per incendio doloso il 33enne egiziano senza fissa dimora che stamani ha incendiato la Balena di Jacopo Allegrucci davanti alla Triennale di Milano. All'arrivo dei poliziotti l'uomo si stava allontanando e alcuni passanti lo hanno indicato ag - facebook.com Vai su Facebook

Caso Urbanistica a Milano: chiesti i domiciliari per l'assessore Tancredi e l'imprenditore Catella; Inchiesta urbanistica a Milano, chiesto l'arresto per il «re del mattone» Manfredi Catella e l'assessore Tancredi: «Espansione edilizia incontrollata»; Milano: chiesti arresti domiciliari per Tancredi e Catella, carcere per altri quattro. Tra gli indagati Stefano Boeri.

Inchiesta Urbanistica Milano, chi è Manfredi Catella - L’imprenditore è alla guida del gruppo Coima, che ha realizzato la riqualificazione di Porta Nuova a Milano. Scrive tg24.sky.it

Manfredi Catella, chi è il fondatore e ceo del gruppo Coima coinvolto nell'inchiesta urbanistica di Milano - Nel nuovo filone dell'inchiesta della Gdf sulla gestione urbanistica la Procura di Milano ha chiesto anche la custodia cautelare in ... Come scrive msn.com