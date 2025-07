La SIAE aumenta i compensi per Copia Privata | rincari per tutti i dispositivi e spunta anche il cloud

Il decreto in fase di consultazione prevede aumenti per i compensi SIAE per Copia Privata: rincari per quasi tutto, e spunta anche il cloud! L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - La SIAE aumenta i compensi per Copia Privata: rincari per tutti i dispositivi (e spunta anche il cloud)

In questa notizia si parla di: siae - compensi - copia - privata

Ecco i nuovi compensi SIAE per copia privata: aumenta tutto, soprattuto gli smartphone. E scatta la pazza idea di tariffare anche il cloud - Trapelano le nuove tariffe per copia privata, messe ora in consultazione. Invece di sparire (nell'era dello streaming audio e video non si capisce quali copie private gli utenti farebbero), i compensi aumentano in maniera generalizzata e in particolare per gli smartphone, che crescono fino al 40%.

Ecco i nuovi compensi SIAE per copia privata: aumenta tutto, soprattutto gli smartphone. E scatta la pazza idea di tariffare anche il cloud - Trapelano le nuove tariffe per copia privata, messe ora in consultazione. Invece di sparire (nell'era dello streaming audio e video non si capisce quali copie private gli utenti farebbero), i compensi aumentano in maniera generalizzata e in particolare per gli smartphone, che crescono fino al 40%.

Nuovi compensi SIAE per copia privata. ASMI: "Incompetenza e arroganza" - Dura presa di posizione dei produttori di supporti e sistemi multimediali rispetto ai nuovi compensi per copia privata che il Ministero della Cultura ha messo in consultazione: "Vivissimo disappunto: Le tariffe devono essere diminuite, non aumentate".

La manina della SIAE che continua a infilarsi nei nostri portafogli. Ecco i nuovi compensi SIAE per copia privata: aumenta tutto, soprattutto gli smartphone. E scatta la pazza idea di tariffare anche il cloud. Vai su X

Royalties cinema: come è andata la ripartizione di giugno? Andrea Marzulli, Direttore Audiovisual di SIAE, ci racconta la ripartizione di giugno: uno... - facebook.com Vai su Facebook

Ecco i nuovi compensi SIAE per copia privata: aumenta tutto, soprattutto gli smartphone. E scatta la pazza idea di tariffare anche il cloud; Nuovi compensi SIAE per copia privata. ASMI: “Incompetenza e arroganza”; Compensi SIAE: aumenti in arrivo, smartphone e cloud nel mirino.

La prima tassa sul Cloud sta per arrivare: la vuole la SIAE, insieme agli aumenti per Smartphone e PC - A breve dovrebbero aumentare i compensi SIAE per la copia privata: rincari su smartphone e PC, e si pensa di estendere la tassa anche al cloud. Secondo smartworld.it

La SIAE valuta nuove tariffe che potrebbero gonfiare i prezzi di smartphone (e non solo) - Leggi ... Segnala informazione.it